O Barcelona emprestou Moussa Wague ao Nice até ao final da época, anunciaram esta sexta-feira as duas partes.

O clube francês fica com uma opção de compra de dez milhões de euros, mais 500 mil euros em variáveis. Caso a cláusula seja exercida, o Barça fica com uma opção de recompra fixada nos 15 milhões de euros até ao final da época 2020/2021 e reserva-se ao direito de uma opção de preferência pelo jogador em futuras transferências.

Wague, lateral-direito senegalês de 21 anos, chegou ao Barcelona no início da época 18/19, mas nunca se conseguiu impor na equipa principal dos culés, pela qual tem apenas seis jogos efetuados. Vai rodar agora no Nice, atual 12.ª classificado do campeonato gaulês.