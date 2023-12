Diogo Almeida assinou contrato com o Nacional até ao fim da temporada, informou o clube madeira.



Diga, como é conhecido, estava livre no mercado depois de ter terminado o vínculo ao Mafra no final da época passada.



O lateral-direito começou a formação no Feirense, passou pelo Sporting e regressou aos fogaceiros, tendo se estreado pela equipa principal. Em três épocas, o jogador de 25 anos participou num total de 63 pontos.

Diogo Almeida é o primeiro reforço de inverno do Nacional, segundo classificado da II Liga.