Diogo Fonseca é reforço do Estrela da Amadora por empréstimo do Sp. Braga, informaram os dois clubes.



A cedência do central não incluiu cláusula de compra, referem os bracarenses. O jogador, de 21 anos, estreou-se pela equipa principal dos minhotos na presente temporada frente ao Rebordosa, na Taça de Portugal, e foi igualmente utilizado no duelo com o Real Madrid, na Champions.



Diogo Fonseca foi presença assídua na equipa B do Sp. Braga na primeira metade da temporada ao cumprir 15 jogos.



Lembre-se que Sérgio Vieira já dado conta da possível chegada de um central após a goleada sofrida contra o Benfica, na última segunda-feira.