Renzo Saravia vai continuar emprestado pelo FC Porto ao Internacional, informou esta quarta-feira o emblema brasileiro.

O lateral-direito chegou ao clube de Porto Alegre em fevereiro deste ano, com contrato até ao final de 2020. A cedência é agora prolongada por mais um ano, tal como já tinha antecipado o vice para o futebol do Internacional, João Patrício Hermann.

«Era uma notícia que esperava, tinha muita vontade de ficar no Inter. Sou muito feliz aqui no clube, com as pessoas que estão aqui. É uma notícia muito importante para mim», disse Saravia, citado na nota publicada pelo Inter.