Luis Suárez é reforço do Granada, proveniente do Watford, informaram na manhã desta sexta-feira os dois clubes.

O avançado colombiano assinou contrato válido com o emblema espanhol para as próximas cinco épocas, numa transferência que é expectável que renda mais de dez milhões de euros aos cofres do Watford, segundo revelou o clube dos arredores de Londres.

Suárez está assim de regresso ao Granada, ele que já tinha jogado na equipa B dos rojiblancos. Na época passada esteve emprestado pelo Watford ao Saragoça, tendo feito 19 golos em 39 jogos.