Andrés Guardado deixou o Betis, clube onde estava desde 2017.



O emblema andaluz comunicou esta quinta-feira a saída do internacional mexicano. Ao que tudo indica, o médio de 37 anos vai regressar ao país de origem para jogar no Club León.



Guardado disputou 218 jogos pelo Betis e conquistou uma Taça do Rei.



Além de Betis, o experiente futebolista passou por Atlas, Deportivo, Valência, Bayer Leverkusen e PSV.



