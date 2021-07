O futebolista brasileiro Jean Irmer é reforço do Gil Vicente, confirmou esta quarta-feira o clube de Barcelos, da I Liga.

O jogador de 26 anos representou o Marítimo em 2020/2021 e tinha contrato por mais uma época com os insulares, onde fez 30 jogos.

Este vai ser o segundo clube do médio em Portugal, onde chegou no verão de 2020, oriundo do Vitória, do Brasil. No país natal, passou ainda pelo Botafogo, Vasco, Corinthians e Paraná.