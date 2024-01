A Juventus garantiu a contratação de Carlos Alcaraz.



O médio chega a Turim por empréstimo do Southampton, explica a Vecchia Signora. O argentino, de 21 anos, deixa assim os «saints», onde estava desde janeiro do ano passado.



Em Inglaterra, Alcaraz marcou oito golos em 47 jogos.



Os dois clubes não revelaram os moldes do negócio, mas a imprensa inglesa escreve que a Juve pode contratar o futebolista em definitivo a troco de 47 milhões de euros.