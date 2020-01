Marcos Rojo é reforço do Estudiantes de La Plata. O defesa deixa o Manchester United e regressa à casa onde se formou.

Nas redes sociais, o emblema argentino deu as boas-vindas ao central de 29 anos com um vídeo. «Bem-vindo e obrigado por voltares, Marcos. Recebemos-te com o coração», escreveu o clube na publicação.

Oito épocas depois, Marcos Rojo regressa assim ao Estudiantes, equipa que tinha deixado em 2011 para ser reforço do Spartak de Moscovo. Recorde-se que o internacional argentino representou o Sporting de 2012 a 2014, antes de rumar ao Manchester United.