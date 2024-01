Pasquale Mazzocchi é reforço do Nápoles, informou o clube esta sexta-feira.



O defesa, de 28 anos, deixa assim a Salernitana, clube que representava desde 2021/22. O campeão italiano não revelou o valor da transferência nem a duração do vínculo do jogador italiano.



Mazzocchi construiu a carreira ao serviço de clubes como Hellas Verona, Rimini, Parma, Perugia e Veneza, além do emblema de Salerno.