Oriol Romeu está de volta ao Barcelona, informou o clube.



O médio regressa ao emblema catalão mais de uma década depois de ter saído para o Chelsea. O jogador de 31 anos troca o Girona, clube que representou na época passada, e assina pelos blaugranas até 2026, ficando blindado com uma cláusula de 400 milhões de euros.



Oriol Romeu fez a formação no Barcelona, mas mudou-se para o Chelsea em 2011. Passou ainda por Estugarda, Valência e Southampton antes de regressar a Espanha no ano passado. Está de volta ao Barça para suceder a Sergio Busquets, figura marcante da história recente do clube.



Em sentido contrário, Pablo Torre seguiu para o Girona cedido pelos catalães.