O Santa Clara já encontrou o sucessor de Jean Patric: Óscar Barreto.



O colombiano regressa a Portugal para representar o emblema dos Açores, tendo assinado por época e meia.



O jogador de 28 anos volta assim à Liga depois de ter cumprido 33 jogos no Rio Ave em 2018. Além da passagem por Vila do Conde, Barreto jogou ainda em clubes como Milionarios, La Equidad, ambos da Colômbia, e nos peruanos do Sport Huancayo.