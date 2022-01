Mário Silva vai ser o novo treinador do Santa Clara, confirmou o Maisfutebol.



O técnico de 44 anos foi o escolhido pela direção dos açorianos para assumir a equipa. Vencedor da Youth League com o FC Porto, o treinador prepara-se assim para voltar ao ativo desde que deixou o Rio Ave - primeira experiência na Liga - a 30 de dezembro de 2019.



Lembre-se que o Santa Clara iniciou a temporada com Daniel Ramos, mas o técnico rumou à Arábia Saudita em meados de outubro. O ex-adjunto de Paulo Fonseca, Nuno Campos, foi anunciado como o seu sucessor, mas após três vitórias em nove jogos para todas as competições, acabou demitido.



Entre a saída de Nuno Campos e a chegada de Mário Silva, a equipa insular foi orientada por Tiago Sousa que venceu dois dos três jogos, o último dos quais esta sexta-feira frente ao campeão nacional Sporting.



Mário Silva será apresentado como novo treinador do Santa Clara no início da próxima semana.