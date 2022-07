O futebolista brasileiro Patrick William é reforço do Rio Ave, confirmou esta sexta-feira o clube de Vila do Conde, com o qual o central assinou até 2025.

Patrick, de 25 anos, já realizou exames médicos e junta-se no sábado aos colegas de equipa.

O Rio Ave é o terceiro clube de Patrick em Portugal. Chegou ao Famalicão em 2019 e esteve ligado aos famalicenses durante três épocas, a última delas, 2021/22, com cedência ao Estoril.

O atleta formado no Cruzeiro e com passagens no Tupi, Ceará e Vila Nova, assinou por três temporadas, mas o vínculo pode estender-se. «O clube tem opção de estender até 2026, no futuro», refere o Rio Ave, em comunicado.

É o segundo reforço oficializado pelo Rio Ave, depois de Lucas Flores.