Pepe Reina é reforço da Lazio, informou esta quinta-feira o emblema romano, nas redes sociais.

O clube italiano não revelou os detalhes do contrato do guarda-redes de 37 anos, mas a imprensa refere que Reina assinou por dois anos, com mais um de opção.

Reina deixa assim o Milan e assina pela Lazio. Na segunda metade da temporada passada, esteve emprestado ao Aston Villa.