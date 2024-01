Pedro Ribeiro está de saída do comando técnico do Leixões e vai ser substituído por Carlos Fangueiro [na foto], confirmou o Maisfutebol.



Pedro Ribeiro vai deixar a equipa de Matosinhos, onde estava desde o início da temporada, com o registo de cinco triunfos em 24 jogos. Os «Bebés do Mar» ocupam o 16.º lugar da II Liga e estão a três pontos da União Leiria, a primeira equipa acima da zona de descida.



Fangueiro, de 47 anos, tem dado nas vistas no Luxemburgo ao serviço de clubes como Titus Pétange, Dudelange e Swift Hesperange e é a escolha da direção dos matosinhenses para ocupar o comando técnico da equipa. Trata-se, de resto, de um regresso ao Leixões, uma vez que foi no clube que se estreou como sénior e realizou a formação.



