O Wolverhampton recusou uma oferta de 55 milhões de euros do Manchester City por Matheus Nunes. A revelação foi feita pelo treinador dos «lobos», Gary O'Neill, na antevisão ao encontro frente ao Everton, em Goodison Park.



«Matheus Nunes é um jogador importante para nós. Ele tem quatro, potencialmente, cinco anos de contrato com o Wolverhampton», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Infelizmente ele está suspenso para amanhã [sábado]. Rejeitámos a oferta porque entendemos que não corresponde ao valor do Matheus Nunes. Seguimos em frente», acrescentou ainda.



O internacional português, ex-Sporting, custou aos cofres dos Wolves 45 milhões de euros, mais cinco em variáveis em agosto do ano passado. Os leões reservaram, lembre-se, dez por cento da mais-valia de uma futura venda do médio de 24 anos.