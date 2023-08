O guarda-redes do Sporting de Braga, Matheus Magalhães, admitiu esta quarta-feira que foi alvo do interesse do Nottingham Forest neste mercado de verão e garantiu que vai continuar nos minhotos, embora não tenha ficado indiferente à cobiça inglesa.

«É o melhor campeonato do mundo [o inglês], mas quando o presidente [António Salvador] disse que não queria que eu saísse, limpei logo a cabeça. Quero contribuir e ajudar esse clube a fazer história. Tenho-me dedicado ao máximo para fazer história porque é isso que fica, o legado, e felizmente tenho conseguido deixar essa marcar. Se é certo que fico? Sim, sim, é a minha vontade e a do presidente», disse o jogador brasileiro na zona mista, após a vitória sobre o Panathinaikos (2-1) na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Matheus, de 31 anos, está a cumprir a 10.ª temporada no Sp. Braga, com quem tem contrato até 2027.