Jovanovic, treinador do Panathinaikos, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Sp. Braga:

«Foi um jogo bom, com bom ritmo de princípio até ao fim. Tentámos manter o adversário longe da nossa baliza, mas o Sp. Braga é uma equipa perigosa e durante todo o jogo tentámos fazer golo. Os detalhes, neste tipo de competição, são muito importantes. Se existe justiça no futebol não sei, mas estou satisfeito com a minha equipa. Tentámos fazer o melhor e, com o golo, as coisas ficam melhores para nós.

Na temporada passada tivemos também este tipo de jogos. Isto é uma questão de fé, esforço, concentração e sangue-frio dos meus jogadores. Estou satisfeito com eles e com o que fizeram no jogo de hoje.

[o que tem de mudar para o jogo de Atenas?] Hoje tivemos algumas preocupações especialmente quando não tínhamos bola. Temos de melhorar a nossa imagem e temos de ter mais qualidade com bola, isso é o mais importante para o jogo da segunda mão.

Em todos os jogos até agora, já são cinco, os suplentes ajudaram a equipa e isso mostra que todos os jogadores, não importa em que momento entram, estão dispostos e são sempre solução. Jogámos como equipa e o plantel é unido, tal como uma verdadeira equipa.

[que diferença pode fazer na segunda mão este golo?] Se tivéssemos terminado com o jogo 2-0 era igual. Com o 2-1 pouco muda. Vamos fazer uma análise deste jogo, vamos ver o que podemos melhorar para manter a esperança na qualificação. A diferença de um golo é uma diferença psicológica porque o Braga é uma equipa forte e temos de estar melhor ainda.»