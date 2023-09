Diego Simeone é o treinador que mais dinheiro gerou com a venda de jogadores na história do futebol mundial.

Num estudo divulgado esta quinta-feira pelo Transfermarkt, site especializado em transferências, o treinador do Atlético de Madrid surge destacado no primeiro lugar, com mais de mil milhões de euros arrecadados em transferências nos últimos anos.

Antoine Griezmann, que saiu para o Barcelona por 120 milhões de euros em 2019, é a venda mais cara de um «pupilo» do técnico argentino.

No top10, diga-se, há três treinadores portugueses presentes.

Veja a lista na galeria acima associada.