Abdu Conté pode estar de saída do Troyes, apurou o Maisfutebol.



O internacional sub-21 português é um dos alvos dos Alanyaspor nesta janela de transferências, estando também referenciado pelo Lille. O jogador de 25 anos está disponível para sair do Troyes por empréstimo ou a título definitivo, sobretudo após o clube ter sido despromovido à Ligue 2 na época anterior.



O lateral-esquerdo está em Portugal, com o fisioterapeuta Marcelo Pereira, a trabalhar na fase final da recuperação de uma lesão.



Formado no Sporting, Conté estreou-se na Liga com a camisola do Moreirense. Foi, aliás, dos cónegos que se transferiu para o Troyes, clube com o qual tem contrato até 2026.