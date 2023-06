Edin Dzeko está a caminho de Istambul para realizar exames médicos e a concluir a negociação com o Fenerbahçe, revelou o próprio clube.



O avançado, de 37 anos, é um jogador livre do mercado depois de ter terminado contrato com o Inter. Em duas épocas em Milão, o atacante marcou 31 golos em 101 jogos.



A concretizar-se a mudança para a Turquia, Dzeko prepara-se assim representar o oitavo clube da carreira após passagens por Zeljeznicar, Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburgo, Manchester City e Roma, além dos nerazzurri.

Bilgilendirme



Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023