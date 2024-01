O futebolista brasileiro Vágner Love é reforço do Atlético Goianiense, anunciou esta sexta-feira o clube.

Sem detalhar sobre o vínculo contratual, o Atlético-GO reforça-se assim, para a época 2024, com um nome com história e longevidade no futebol brasileiro e internacional.

Vágner Love, que esteve no Sport cerca de um ano e meio, teve um 2023 com números significativos no clube de Recife: 59 jogos e 23 golos.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

O antigo internacional brasileiro, formado entre o Vasco da Gama, São Paulo e Palmeiras, jogou boa parte da carreira de sénior nos russos do CSKA Moscovo, mas também vestiu as camisolas do Flamengo, Palmeiras, Shandong Luneng, Corinthians, Mónaco, Alanyaspor, Besiktas, Kairat e Midtjylland.

O Atlético-GO é o 12.º clube como sénior para Vágner Love, cujo filho foi recentemente notícia por fazer testes no Benfica.