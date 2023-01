O futebolista luso-guineense Jardel, do Feirense, está a caminho do Vizela, mas a mudança só deve dar-se para a época 2023/24, uma vez terminado o contrato com os fogaceiros no verão.

O Maisfutebol confirmou nas últimas horas do dia que marca o fecho do mercado de janeiro, junto de várias fontes associadas ao processo, que os vizelenses tentaram garantir o avançado de 25 anos já nesta janela de transferências, na qual decorreram conversas contínuas entre as partes.

Nesse sentido, houve mesmo proposta, acima dos 100 mil euros, para que Jardel rumasse já a Vizela. Porém, as tentativas que chegaram Santa Maria da Feira por um possível negócio no imediato não tiveram sucesso.

Jardel cumpre a segunda época no Feirense. Em 2022/23, leva nove golos em 22 jogos, já depois de ter feito cinco golos em 13 jogos pelo clube, em 2021/22. Antes, representou o Leça em Portugal e, em Espanha, o Mérida, o Algeciras e as equipas secundárias de Valladolid e Deportivo.