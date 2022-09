O futebolista luso-cabo-verdiano Zé Luís, que em Portugal representou FC Porto, Sp. Braga e Gil Vicente, é reforço do Hatayspor por uma época, confirmou esta quarta-feira o clube turco.

Zé Luís, internacional por Cabo Verde, de 31 anos, esteve nos últimos meses da época 2021/22 no Al Taawon, onde foi treinado pelo português José Gomes.

A Turquia é o quinto país da carreira de Zé Luís, que também já tinha representado os húngaros do Videoton e os russos do Spartak Moscovo e do Lokomotiv Moscovo.

No Hatayspor joga o português Rúben Ribeiro. A equipa está no 17.º e antepenúltimo lugar da primeira liga turca.

Recorde-se que o mercado de transferências na Turquia fecha na quinta-feira, 8 de setembro.