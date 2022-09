Domenico Tedesco já não é treinador do Leipzig.

O clube alemão informou esta quarta-feira de manhã que o técnico de 36 anos foi dispensado das funções, um dia depois da goleada sofrida em casa ante o Shakhtar Donetsk, no arranque da Liga dos Campeões.

Na Bundesliga, refira-se, a situação da equipa de André Silva também não é brilhante: em cinco jornadas, regista apenas uma vitória, sendo que na última ronda também já tinha sido goleada em casa do Eintracht Frankfurt, por 4-0.

Tedesco, recorde-se, havia assumido o comando técnico do Leipzig em dezembro de 2021, depois de uma experiência no futebol russo, ao serviço do Spartak de Moscovo.