Lionel Messi e Jimmy Butler são os novos ‘Bad Boys’… ou pelo menos tentaram ser!

No vídeo de promoção do novo filme da saga Bad Boys, o «Bad Boys: Tudo ou Nada», Will Smith e Martin Lawrence receberam duas candidaturas para juntar mais um elemento à conhecida equipa de detetives.

O primeiro a tentar a sorte foi Jimmy Butler, basquetebolista dos Miami Heat, que queria deixar o desporto e juntar-se à polícia, mas não se apresentou ao melhor nível nos testes de admissão e voltou a dedicar-se ao basquetebol. Por fim, mais um craque apareceu à porta da casa de Will Smith, desta vez o próprio Lionel Messi, jogador do Inter Miami, que ainda tentou fazer parte do grupo, mas bateu à «porta errada».

No final do vídeo são ainda apresentados alguns bloopers nas gravações com Jimmy Butler, Will Smith e Martin Lawrence.