Lionel Messi termina contrato com o Paris Saint-Germain e vai sair do clube francês. Através das redes sociais, Neymar despediu-se do jogador argentino.

«Irmão, não correu como pensávamos, mas tentámos tudo. Foi um prazer partilhar mais dois anos contigo», escreveu o brasileiro, referindo ao período em comum no PSG, depois da convivência no Barcelona.

Neymar desejou a melhor sorte para Messi: «Muita sorte para a tua nova etapa e que sejas feliz».

«Obrigado, Ney! Mais do que tudo fica isto, voltámos a disfrutar de jogar juntos e partilhar o dia a dia. Desejo-te o melhor. Para além de seres um craque, és uma pessoa linda e no final isso é o que conta», respondeu o argentino, igualmente nas redes sociais.

Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2025, mas a continuidade do internacional canarinho também está em causa.