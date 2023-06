Lionel Messi deixou o relvado do Parque dos Príncipes discretamente naquele que foi o seu último jogo pelo Paris Saint-Germain, optando por um atalho para os balneários, deixando incompleta a volta de honra ao relvado, com os companheiros, para a despedida dos adeptos.

A verdade é que o momento também não era muito propício para festas. A equipa de Paris perdeu com o Clermont (2-3), o argentino foi assobiado e, talvez mais importante, o plantel está focado no momento difícil de Sérgio Rico, guarda-redes da equipa que está internado depois ter caído de um cavalo.

Neste cenário, o argentino, com a camisola de Sergio Rico ao pescoço, atravessou uma barreira de fotógrafos para cortar caminho para o balneário. Neymar, que também estará de saída do PSG, seguiu o companheiro de equipa, com a camisola do guarda-redes vestida.

Ora veja:

