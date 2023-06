As temperaturas vão subir a partir de quinta-feira e estão previstas máximas que podem chegar aos 42 graus no Algarve, no Vale do Tejo e no interior do Alentejo.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a subida «muito significativa» das temperaturas, acima da média para a época do ano, deverá manter-se pelo menos até dia 27 de junho.

«Hoje estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros que podem localmente ser intensos e acompanhados de trovoadas nas regiões do norte e centro e de granizo durante a tarde apenas no interior norte e centro. No sul será fraca e pouco frequente. Amanhã [terça-feira] há possibilidade de ocorreram ainda alguns aguaceiros nas regiões do norte e centro, mais prováveis a litoral a norte do cabo Mondego», referiu a meteorologista, Maria João Frada, em declarações à Lusa.



De acordo com Maria João Frada, no fim de semana, as temperaturas poderão chegar aos 42 graus em alguns locais a sul do Tejo.



«Depois vamos ter uma situação de tempo quente. Vamos passar de temperaturas amenas para calor, para temperaturas mais elevadas. As zonas mais quentes serão o Vale do Tejo e o interior do Alentejo e Algarve. No restante território deverão situar-se acima dos 30 graus», indicou.



