O primeiro-ministro António Costa reconheceu que Portugal tem de «agir já» para evitar a subida progressiva de casos de covid-19, já notada nos últimos dias e numa altura em que alguns países europeus já adotam medidas renovadas de confinamento.

«Temos de procurar agir já para chegar ao Natal com menos receios. Atuar já não é precipitadamente, e sim em função da informação científica que vai ser partilhada com o país na sexta-feira. Nós nunca hesitámos e nunca poderemos hesitar em adotar todas as medidas para proteger a saúde dos portugueses», defendeu o primeiro-ministro, em Rio Maior, Santarém, à margem das comemorações do Centenário de José Saramago.

O primeiro-ministro lembrou que Portugal tem uma das maiores taxas de vacinação do que as registadas em países como Alemanha e Reino Unido, onde se estão a registar milhares de casos diários, reconheceu que «não podemos ignorar os sinais», mas não crê numa adoção de «medidas que impliquem um estado de emergência».