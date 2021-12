Roman Abramovich é cidadão português desde abril deste ano.

A notícia foi avançada pelo jornal Público, que informa que, para obter a naturalização, o magnata russo que é dono do Chelsea viu as ascendências sefardistas serem comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, da qual tem sido parceiro desde há vários anos.

Ainda segundo o mesmo jornal, a informação sobre o empresário foi introduzida na Wikipedia através do arqueólogo e museólogo português Hugo Miguel Vaz, que é membro da Comunidade Judaica do Porto e Curador do Museu do Holocausto do Porto e editou 18 vezes o perfil de Abramovich entre junho e novembro deste ano.

Roman Abramovich, que fez fortuna no ramo dos combustíveis fósseis, tem uma fortuna avaliada em 12,9 mil milhões de euros e é, segundo a Forbes o 142.º homem mais rico do Mundo.