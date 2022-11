Precisa de abastecer o seu automóvel? Espere por segunda-feira.

O preço médio dos combustíveis deverá voltar a registar uma descida significativa a partir da próxima semana, com o litro da gasolina a descer 4,5 cêntimos e o do gasóleo a sofrer uma queda de cinco cêntimos por litro, disse à CNN Portugal fonte do mercado, com base na cotação do petróleo e dos produtos refinados.

A confirmar-se esta descida, e tendo por base os preços médios praticados na quinta-feira, o preço médio da gasolina a partir de segunda-feira deverá situar-se em 1,65 euros por litro e o do gasóleo 1,64 euros por litro, deixando o preço dos combustíveis a um nível inferior ao que era praticado a 23 de fevereiro, um dia antes da invasão à Ucrânia pela Rússia.

Esta nova descida de preços acompanha uma tendência que se tem vindo a registar há várias semanas. A confirmar-se esta nova queda, no último mês, o preço da gasolina registou uma queda de cerca de 18 cêntimos por litro e o do gasóleo cerca de 30 cêntimos, uma vez que os preços médios praticados a 28 de outubro eram de 1,83 euros na gasolina e de 1,95 euros no gasóleo.