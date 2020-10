Afinal, a condição de Donald Trump pode não ser assim tão boa. O presidente dos Estados Unidos da América está positivo à covid-19 e deslocou-se para o hospital na quinta-feira.

Ora, o gabinete da presidência norte-americana diz que Trump foi hospitalizado apenas por precaução e que o político tem apenas sintomas ligeiros.

No entanto, segundo o grupo de jornalistas que acompanham a Casa Branca, fonte oficial do governo dos EUA assegurou, em off, que o estado de saúde de Donald Trump era «muito preocupantes» nas últimas 24 horas e que os próximos dois dias «vão ser cruciais».