Um avião da Air Canada aterrou de emergência no aeroporto de Barajas, em Madrid, Espanha, com 130 passageiros a bordo.

O Boeing 767-300 daquela companhia aérea sobrevoou a capital espanhola durante várias horas, para queimar combustível antes de tocar solo. Aviões da força aérea espanhola descolaram e avaliaram também os danos na aeronave.

Problemas num dos motores e no trem de aterragem estiveram na origem da situação do voo AC837, que tinha partido de Madrid com destino a Toronto.

Quase quatro horas depois de ter levantado voo, a aeronave aterrou em segurança, conforme registaram vídeos dos próprios passageiros do voo AC837.