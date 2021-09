«Imagine all the people living life in peace»



A 9 de setembro de 1971, o piano e a voz de John Lennon lançavam o desafio ao planeta. Utópico. Sonhador. Inverosímil. Mas era Lennon que o exclamava a cantar e a mensagem passou de mão em mão, de vinil em vinil.

Foi há 50 anos e talvez nunca tenha feito tanto sentido como agora. Neste mundo bipolarizado, Imagine é um lembrete de sensatez, um grito de alerta aos líderes políticos e à turba que se deixa liderar pela ignorância no negacionismo e da charlatanice.

Imagine foi um dos primeiros trabalhos de John Lennon na fase pós-Beatles. Menos de um ano decorrido da separação dos Fab Four, Lennon navegou por mundos e sensações que lhe eram desconhecidas, pela mão e pela mente de Yoko Ono, a mulher que o acompanhou até ao dia em que foi assassinado à porta das Dakota Towers, em Nova Iorque, em 1980.



«Ainda estamos juntos hoje e ainda acreditamos. Esse sentimento é tão importante agora como era na época que a canção foi lançada», referiu Yoko Ono em comunicado emitido nesta quinta-feira, 50 anos depois do lançamento de Imagine.



«You may say i'm a dreamer, but i'm not the only one»

Sexta-feira, 10 de setembro, será lançada uma edição limitada do álbum Imagine, um vinil branco duplo, com material extra que inclui a demo original da canção. Mas as homenagens vão muito além desse (re)lançamento simbólico.

O verso que inicia este artigo estará projetado na Time Square, em Nova Iorque, no Parlamento e na Catedral de St. Paul, em Londres. Um grito silencioso escrito em alguns dos locais mais mediáticos do mundo ocidental.

Nada como escutar e ler as palavras de Lennon e Ono. Uma colaboração a que chamaram «John Lennon & The Plastic Ono Band». Imagine é a primeira canção do álbum homónimo, um álbum que foi dupla platina nos EUA e ouro no Reino Unido.

IMAGINE (John Lennon)

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one

VÍDEO: