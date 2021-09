Empate técnico em Lisboa entre Fernando Medina e Carlos Moedas. O atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa vai seguramente, de acordo com a projeção TVI/Pitagórica, perder a maioria absoluta, não sendo ainda certo que venha a ser reeleito, sendo necessário esperar pela contagem dos votos.

Perante isto, na candidatura de Carlos Moedas, candidato do PSD, houve festa com a divulgação das projeções. Refira-se que João Ferreira, da CDU, surge para já no terceiro lugar como candidato mais votado, seguido por Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda, e Bruno Soares, da Iniciativa Liberal.

Projeções para Lisboa:

Fernando Medina: 32, 6 – 38,6

Carlos Moedas: 29,3 – 34, 3

João Ferreira: 6,6 – 12,6

Beatriz Dias – 4,2 a 8,2

Bruno Soares, 3,3 – 7,3

Já no Porto, ainda não é seguro que Rui Moreira mantenha a maioria absoluta. A projeção TVI/Pitagórica não deixa dúvidas sobre a vitória do independente, que voltará assim a ser eleito, mas é preciso aguardar pela contagem dos votos para se perceber se mantém a maioria absoluta.

Tiago Ribeiro, do PS, será o segundo candidato mais votado, seguido muito de perto por Vladimiro Feliz, do PSD. Ilda Figueiredo, da CDU, surge no quarto lugar.

Projeções para o Porto:

Rui Moreira – 39,2 – 45,2

Tiago Ribeiro – 13,7 – 19,7

Vladimiro Feliz – 12,2 – 18,2

Ilda Figueiredo – 6,5 – 10,5

Sérgio Aires – 5,3 – 9,3

