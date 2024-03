Uma pausa nas redes sociais da Meta. Facebook, Instagram e Threads, a rede social mais recente do «império» de Mark Zuckerberg, estão em baixo desde o princípio da tarde desta terça-feira. O problema estende-se a diferentes países, pelo que aglomera milhões de utilizadores.

Por isso, o melhor remédio será aguardar, na certeza de que o Maisfutebol continua à distância de um clique.

me opening twitter to see if my phone is not broken, and facebook and messenger is just down #facebookdown pic.twitter.com/reuhmUnrDb