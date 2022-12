A atriz norte-americana Kirstie Alley, estrela do grande e do pequeno ecrã, conhecida pelo seu papel em «Cheers, Aquele Bar» com que venceu um Emmy e por filmes como «Olha Quem Fala», morreu esta segunda-feira, após uma breve batalha contra o cancro, anunciaram os seus filhos True e Lillie Parker nas suas redes sociais.

«Lamentamos informar que a nossa incrível, determinada e amada mãe faleceu após uma batalha com o cancro, descoberto apenas recentemente», lê-se na declaração.

Donovan Daughtry, um representante de Alley, também confirmou à CNN Internacional via e-mail o falecimento da atriz.

