O frio vai afastar-se este fim de semana, mas a chuva vai chegar. Já o calor chega com mais força no final da próxima semana.

As temperaturas mínimas vão subir a partir deste sábado e domingo, mas há possibilidade de chuva já a partir de sábado, sobretudo no Centro e no Sul, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que, por outro lado, prevê um fim de semana de calor a 11 e 12 de março, com máximas que podem atingir os 25.ºC.

Para este fim de semana, segundo o IPMA, é esperada uma subida generalizada das temperaturas mínimas, sendo que dificilmente vai chover a Norte do país, apesar da perspetiva de céu muito nublado que pode acontecer no domingo, na região.

Já quanto às regiões Centro e Sul, assim como na Grande Lisboa o IPMA prevê «possibilidade de períodos de chuva fraca a partir do fim da tarde» de sábado. No domingo, também são esperados «períodos de chuva, em especial nas regiões Centro e Sul até final da manhã, passando a regime de aguaceiros durante a tarde».

Perspetiva-se mesmo uma semana de nebulosidade generalizada, devido à «influência de uma corrente de oeste, que trará uma massa de ar de características marítimas e a passagem de sistemas frontais sobre o território continental, com muita nebulosidade associada ao longo da semana», embora menos frio, com a subida generalizada das mínimas em «todo o território».

Depois, para o fim de semana de 11 e 12 de março, o bom tempo vai voltar e com calor. O IPMA nota que «a presença de um anticiclone localizado sobre a Península Ibérica deverá originar tempo seco, ventos fracos e nova subida das temperaturas»

«Espera-se que no fim de semana de 11 e 12 de março ocorra uma nova subida das temperaturas máximas, tal que no domingo, os valores de temperatura máxima oscilem entre os 16 e os 24°C, com alguns locais do Alentejo a poderem atingir ou mesmo superar os 25°C», refere o Instituto.