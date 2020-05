O Ministério de Saúde espanhol registou 96 novos casos de Covid-19 e dois mortos nas últimas 24 horas. Estes são os valores mais baixos desde o início de março, na fase embrionária da pandemia no país vizinho.



De acordo com a informação oficial, a Catalunha e Madrid continuam a ser as zonas mais afetadas.



Na TVI24 pode ler a notícia com todos os pormenores, região a região. Espanha já tem a lamentar 27.127 mortes em virtude da infeção pela Covid-19.