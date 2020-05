Os números da covid-19 em Portugal evoluíram nas últimas 24 horas de 1.396 mortes que constavam no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) de sábado para 1.410 este domingo. O número de infetados desde o início da pandemia passou de 32.203 para 32.500.

Há mais 14 mortes registadas nas últimas 24 horas e mais 297 novos casos, números que representam aumentos respetivos de 0,99 por cento e de 0,91 por cento.

Entre as 14 novas vítimas, há a registar a primeira mulher entre os 20 e os 29 anos, a segunda pessoa entre essa faixa etária. Além desta, 12 das novas mortes registadas foram acima dos 80 anos (mais oito mulheres e mais quatro homens), tendo a outra sido um homem entre os 70 e os 79 anos. No total dos óbitos desde que a doença foi detetada no país, 717 foram mulheres e 693 homens.

De acordo com a DGS, 19.409 pessoas recuperaram da doença, mais 223 do que no balanço apresentado no dia anterior.

Há menos 40 pessoas internadas, um total de 474, registando-se mais uma nos cuidados intensivos face a sábado: são nesta altura 64.

Aguardam resultado laboratorial 2.016 pessoas, menos 118 face aos dados prévios.

Dos 297 novos casos, 268 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que volta a ter, tal como na véspera, cerca de 90 por cento dos novos casos (90,23). Contudo, foi no Norte que se registou a maioria dos novos óbitos: 11 dos 14.

Casos por região: