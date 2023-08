O Papa Francisco já está em Portugal.

O avião do Pontífice aterrou por volta das 09h45 no Aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, onde vai ser recebido pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e pela ministra Adjunta, Ana Catarina Mendes, seguindo depois para Belém, para alguns encontros, entre os quais com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) realiza-se de 1 a 7 de agosto e em Lisboa são esperadas 1,5 milhões de pessoas.

De 1 a 4 de agosto, a maioria das atividades da JMJ concentra-se na zona do Parque Eduardo VII e também no Jardim Vasco da Gama, em Belém. No fim-de-semana, as principais atividades decorrem no Parque Tejo.

Durante a semana, haverá ainda atividades no Terreiro do Paço, na Universidade Católica, na Alameda D. Afonso Henriques e no Chiado, entre outros jardins e praças de Lisboa.

Para que os constrangimentos provocados pelo evento sejam atenuados, haverá readaptações relevantes.