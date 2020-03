Um barco da marinha venezuelana afundou-se na segunda-feira após ter colidido com o cruzeiro de bandeira portuguesa «Resolute». O acidente ocorreu na ilha de La Tortuga, como pode ler no site da TVI24.

Segundo o Ministério da Defesa da Venezuela, «o barco da Guarda Costeira Naiguatá GC-23 realizava tarefas de patrulhamento marítimo quando foi atingido pelo navio de passageiros ‘Resolute’, de bandeira portuguesa».

«A ação do navio ‘Resolute’ é considerada cobarde e criminosa, pois não atendeu ao resgate da tripulação, violando os regulamentos internacionais que regulam o resgate da vida no mar. Atualmente, este navio está no porto de Willemstad, capital de Curaçau, onde atracou na manhã desta terça-feira», pode ler-se no comunicado.

Apesar dos danos no navio, toda a tripulação foi resgatada. O estado venezuelano promete tomar as «ações legais correspondentes».