Aníbal Cavaco Silva não vai estar presente na cerimónia comemorativa do 25 de Abril, que vai decorrer na Assembleia da República.

«O professor Cavaco Silva não estará presente na sessão solene comemorativa do 25 de Abril», revelou esta terça-feira à Lusa fonte do gabinete do antigo Presidente da República.

Refira-se que devido à pandemia de covid-19 e às restrições impostas, a sessão solene do 25 de abril terá apenas um terço dos deputados na Assembleia da República e menos convidados.

O também antigo Presidente da República Jorge Sampaio também já informou que não estará presente, uma vez que faz parte do grupo de risco do novo coronavírus.