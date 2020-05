Um condutor desrespeitou esta tarde uma operação da PSP em Lisboa, pôs-se em fuga e acabou por ser intercetado pela PSP momentos mais tarde.

Segundo relata a TVI24, e de acordo com o que é possível ver no vídeo associado filmado por moradores, o homem foi intercetado com algum aparato na Avenida Almirante Reis, uma das principais da capital.

Quando foi abordado pela polícia, o homem, que não tinha carta de condução, engoliu droga que tinha na sua posse e acabou por ser conduzido ao hospital.