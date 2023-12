Di María teve direito a mais uns dias de férias e vai falhar o jogo do Benfica com o Famalicão. O avançado está na Argentina e aproveitou para marcar presença no casamento da irmã, devidamente autorizado pelo clube.

Vanessa Di María casou-se com Fernando Varano e o jogador do Benfica esteve a assistir à cerimónia, juntamente com a mulher, Jorgelina Cardoso. As imagens da boda foram partilhadas nas redes sociais, onde é possível ver um Di María sorridente a desfrutar da festa.