Juan Cuadrado está em Lisboa, a aproveitar a pausa internacional para as seleções, e passou pela Cidade do Futebol, precisamente o quartel-general da Seleção Nacional.

Agora no Inter de Milão, o ala colombiano partilhou balneário na Juventus com Cristiano Ronaldo e João Cancelo, e assinou o reencontro com a dupla portuguesa nas redes sociais.

«Que alegria voltar a ver-vos, panitas», escreveu Cuadrado.