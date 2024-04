Endrick tem 17 anos, joga no Palmeiras, de Abel Ferreira, e em julho vai rumar ao Real Madrid. O jovem avançado tem tudo para brilhar nos relvados nos próximos anos por essa Europa fora e tem também um «contrato de namoro» com a namorada.

Em declarações ao podcast «Pod Delas», Endrick revelou que não pode dizer certas palavras como «hum», «aham», «tá», «beleza» e «kkk» nas mensagens que troca com Gabriely Miranda. Os dois estão, ainda, «obrigados» a dizerem «te amo», independentemente da situação.

«Quem não cumprir com isto, tem de dar no final do mês aquilo que o outro quiser. Por exemplo, um pedi-lhe uns phones da Apple e ela deu-me», contou o já internacional brasileiro.

Segundo a imprensa brasileira, estas revelações causaram algum desconforto no Palmeiras e até Abel Ferreira comentou o caso.

«Espero que não se perca com as coisas que são extra-futebol. É um conselho que lhe dou. Que se foque. Se quiser chegar a outros patamares, tem de estar focado no que é essencial", disse o treinador português.

De recordar que Endrick custou 45 milhões de euros ao Real Madrid, clube que vai passar a contar com o jovem avançado brasileiro, de apenas 17 anos, a partir do mês de julho, altura em que o jogador completa 18 anos.