Conhecido por ser extravagante, o novo 'look' de Neymar não desilude nesse aspecto.

Depois da derrota na final da Copa América frente à Argentina, o avançado brasileiro surpreendeu com um novo penteado, no qual aparece de tranças loiras.

Além disso, o jogador do Paris Saint-Germain colocou novos brincos, com as letras N e J, uma em cada orelha. N de Neymar, J de Junior.